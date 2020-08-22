استشهاد ثلاثة مدنيين بينهم طفلين بانفجار لغم ارضي غربي الانبار  

2020/08/22 | 15:10 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ الانبار ..

أفاد مصدر أمني، السبت، باستشهاد ثلاثة مدنيين بينهم طفلين بانفجار لغم ارضي غربي الانبار.

وقال المصدر لـ /المعلومة/ إن “لغما ارضيا من مخلفات عصابات داعش الاجرامية انفجر في احدى الطرق المؤدية الى منطقة السبعة كيلو غربي الانبار، ما ادى الى استشهاد مدني وطفلين كانوا قريبين من موقع الانفجار “.

وأضاف، أن “التحقيقات الاولية تشير الى ان الذين استشهدوا بالانفجار قاموا بعملية حفر الارض في المنطقة المذكورة فارتطمت مطرقة الحفر بالغم الارضي ما ادى الى انفجاره في الحال”.

يشار الى ان فرق معالجة المتفجرات ابطلت المئات من العبوات الناسفة والمواد المتفجرة الموضوعة في معظم مناطق الانبار.



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