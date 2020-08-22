التطبيعية تصدر توضيحا بخصوص وجود إنشقاق بشأن تجديد عقد كاتانيتش

2020/08/22 | 15:11 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم/ خاص

نفى الامين العام للهيأة التطبيعية لاتحاد الكرة العراقي محمد فرحان اليوم السبت (22 آب 2020)، وجود اي انشقاق في هيئته بشأن تجديد عقد مدرب المنتخب الوطني العراقي كاتانيتش.

وقال فرحان في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن: " الانباء التي تحدثت عن وجود إنشقاق بين مؤيد ورافض في الهيأة التطبيعية بشأن تجديد عقد مدرب المنتخب كاتانيتش هي غير صحيحة"، مبينا، إن " الهيأة ستنتظر إجتماع الغد وستقرر على أساس النتائج".

واضاف،إن:" هناك إتفاق مسبق بين الهيأة التطبيعية ووكيل أعمال المدرب، الإيراني بهروز لعقد إجتماع يوم غد الاحدعبر دائرة الكترونية لمناقشة تجديد العقد وفق رؤية وضعتها الهيأة وبالاجماع دون اي خلافات حول هذا الامر".

وكان اتحاد الكرة السابق قد جدد التعاقد مع مدرب المنتخب كاتانيتش لمدة سنة تنتهي في الثالث من ايلول المقبل.

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