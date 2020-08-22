2020/08/22 | 15:11 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم-بغداد

أوعز وزير التخطيط، خالد بتال النجم، اليوم السبت، بتخصيص (1.5) ترليون دينار من مبالغ الاقتراض للمشاريع الاستثمارية وتنمية الاقاليم، مشير إلى أن موازنة 2021 لا تتضمن أي مشاريع جديدة.

وذكرت وزارة التخطيط في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن " وزير التخطيط، خالد بتال النجم وصل إلى محافظة النجف، اليوم، وبحث مع محافظها لؤي الياسري ونواب المحافظة واقع المشاريع الاستثمارية المستمرة وتوفير التخصيصات الممكنة لإكمالها".





وأضافت، أنه تم "تخصيص (1.5) ترليون دينار من مبالغ الاقتراض، للمشاريع الاستثمارية وتنمية الاقاليم، موزعة بواقع 50% للوزارات و 50% للمحافظات وحسب النسبة السكانية لكل محافظة".





وأشار وزير التخطيط بحسب البيان، إلى أن "وزارته تعمل على ايجاد المعالجات لجميع المشاريع المستمرة، وموازنة 2021 لا تتضمن اي مشاريع جديدة".

واختتم البيان، أن "محافظة النجف الاشرف لكل العراقيين، ولضيوف العراق، والاهتمام بها واجبنا جميعا".

لمتابعة اخبار العراق والعالم حمل تطبيق بغداد اليوم

من هنا

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( وزير التخطيط يخصص (1.5) ترليون دينار للمشاريع الاستثمارية في المحافظات) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( وزير التخطيط يخصص (1.5) ترليون دينار للمشاريع الاستثمارية في المحافظات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).