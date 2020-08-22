مجموعة الحنظل ومصرف اشور الدوليان يدعمان تمكين المرأة في صلاح الدين

2020/08/22 | 15:12 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداداختتم فريق اجيال للمبادرات المجتمعية وقسم تمكين المرأة في محافظة صلاح الدين دورة تطوير القدرات الريادية والادارية لنساء المحافظة.

وأقيمت الدورة، التي استمرت لـ3 أيام بواقع 9 ساعات تدريب، بدعم مباشر من قبل مجموعة الحنظل ومصرف اشور الدوليان.

وشهدت مشاركة ٢٠ امرأة من محافظة صلاح الدين حصلن في نهاية المطاف على شهادات مشاركة قام بتوزيعها، رئيس رابطة المصارف الخاصة العراقية وديع الحنظل، والمدير الإقليمي لمجموعة الحنظل الدولية محمد منذر الحنظل.

وشهد حفل اختتام الدورة حضور نائب محافظ البنك المركزي السابق فالح داود ومجموعة من رجال الاقتصاد والمصارف.

المشاركات في الدورة سيحصلن على قروض صغيرة بدون فائدة للمساهمة في إقامة وإنجاح المشاريع التي تقدمن بها.





وعبَّر المشاركون عن وافر شكرهم وامتنانهم للجهات الداعمة لما تلقوه من معلومات ونصائح ستنفعهم في انطلاقتهم نحو المستقبل.

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