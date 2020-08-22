وفيات كورونا تصل إلى أكثر من 800 ألف شخص في العالم

2020/08/22 | 15:12 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أودى فيروس كورونا المستجدّ بحياة أكثر من 800 ألف شخص في العالم منذ اكتشافه في الصين في ديسمبر.

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