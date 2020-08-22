بالصور.. افتتاح شارع مهم وسط بغداد نشطت بقربه التظاهرات

2020/08/22 | 15:13 - المصدر: الفرات نيوز

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{بغداد: الفرات نيوز} افتتحت قيادة عمليات بغداد، اليوم السبت، شارع الرشيد باتجاه حافظ القاضي وسط العاصمة.





وذكرت انه "بتعاون مشترك بين أمانة بغداد وقيادة العمليات، تم رفع الكتل الكونكريتية من حافظ القاضي وسيد سلطان علي ومدخل شارع الرشيد وشارع النهر والسوق العربي".

محمد المرسومي

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