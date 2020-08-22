العثور على 9 قنابر هاون ومسطرة تفجير للعبوات في {بسكي الصغرى}

2020/08/22 | 15:13 - المصدر: الفرات نيوز

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{بغداد: الفرات نيوز} أعلنت الاستخبارات العسكرية، اليوم السبت، العثور على قنابر هاون ومسطرة تفجير للعبوات في منطقة بسكي الصغرى}.





وقالت الاستخبارات في بيان تلقته {الفرت نيوز} إنه "بناءً على ورود معلومات استخباراتية دقيقة بوجود كدس للعتاد في منطقة (بسكي الصغرى) التابعة الى ناحية القيروان قضاء سنجار نفذت قوة من الفوج الثالث لواء المشاة الستين عملية بحث وتفتيش في المنطقة اعلاه".

واضافت: "خلال عملية البحث تم العثور على قنابر هاون عيار 120ملم عدد ٩ ومسطرة تفجير للعبوات عدد 5"، مبينة أنه "تم رفع المواد من قبل ابطال الجهد الهندسي التابع إلى قيادة الفرقة".

محمد المرسومي

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