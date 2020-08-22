2020/08/22 | 15:13 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

فوتو:

منذ 1 دقیقة

3 مشاهدة

ديجيتال ميديا ان ار تي

عقد مكتب الأمانة العامة لدار الإفتاء العراقية اجتماعا لمسؤولي مكاتب دار الافتاء في المحافظات والأقضية والنواحي برئاسة مفتي الجمهورية الشيخ الدكتور مهدي أحمد الصميدعي حيث اتخذ بعض القرارات.

وقال المكتب الاعلامي لدار الافتاء في بيان تلقى "ديجيتال ميديا ان ار تي" نسخة منه، اليوم (22 اب 2020)، ان الاجتماع تمخض عن قرارات ومنها " الاجماع على حرمة المطالبة بالتقسيم والطائفية وأن العراق ارضا واحدة" .

واضاف البيان ان المجتمعين قرروا ايضا " التاكيد على التمسك بإعطاء فرصة تمديد لرئيس الوقف السني المكلف سعد كمبش لمدة ( 3 ) ثلاثة أشهر أسوة بقرينه في الوقف الشيعي" .

ومن القرارات ايضا " الترحيب بموقف رئيس الوزراء في عدم جعل العراق مسرحا للحرب ...



وتوقيع اتفاقية خروج القوات الأمريكية" .

وتقرر ايضا اعتماد "الإجماع _ حيث يجب الاتفاق مع رئاسة الوقف السني على فتح المساجد بالكلية دون شرط أو قيد ...



سوى المطالبة بتقليل وقت الخطبة ويكون أقصاه 20 دقيقة وأقله 15 دقيقة ، وأن المصلين يتباعدون أثناء الاستماع للخطبة ، ويجتمعون في الصلاة خلف الامام ...



والتأكيد على ترك المصافحة ، والإلتزام بالتعقيم ، ولبس الثوب أو القميص بالكم الطويل ، ولبس الجوارب أثناء الحضور للمسجد ."

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الإفتاء العراقية تتخذ 4 قرارات منها ما يخص فتح الجوامع وفترة رئاسة الوقف السني) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الإفتاء العراقية تتخذ 4 قرارات منها ما يخص فتح الجوامع وفترة رئاسة الوقف السني) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).