الاستخبارات العراقية تعتقل مسؤولا بداعش في نينوى

2020/08/22 | 15:13 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وكالة الاستخبارات العراقية، اعتقال مسؤول خلية داعشية نائمة بمحافظة نينوى.

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