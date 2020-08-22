أكثر من 500 حالة.. خارطة الإصابات بكورونا في إقليم كردستان

2020/08/22 | 15:15 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: بغداد

تنشر “يس عراق” حصيلة الحالات الخاصة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة الماضية في إقليم كردستان العراق بحسب ما أعلنته وزارة الصحة :

4208 عدد ‏الفحوصات

1230 اربيل 525 سليمانية،73 كرميان،2380 دهوك

————————532 اصابة جديده بفيروس كورونا

214 اربيل 103 سليمانية ،14 كرميان،201 دهوك

————378 شفاء

252 اربيل 24 سليمانية21 كرميان81 دهوك————–11 وفاة

8 اربيل 1 كرميان2 دهوك

—-—-——————————

حصيلة الحالات الخاصة بفيروس كورونا COVID-19 منذ انتشارها في كردستان24271 مجموع الاصابات بفيروس كورونا

9942 اربيل ( 10822 سليمانية ، كرميان ، رابرين)2743 دهوك764 حلبجة

——–———–14028 شفاء

5406 اربيل ( 7033 سليمانية ، كرميان ، رابرين)942 دهوك647 حلبجة

———–9357 حالة راقدة في المشفى

4219 اربيل ( 3257 سليمانية ، كرميان ، رابرين)1778 دهوك103 حلبجة————-886 وفاة

317 اربيل ( 532 سليمانية ،كرميان ، رابرين)23 دهوك14 حلبجة

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