التربية تتحدث لـ “المعلومة” بشأن أسئلة السادس الاعدادي والمعدل التراكمي

2020/08/22 | 15:23 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/خاص..

أعلنت وزارة التربية، السبت، اكمال كافة الاستعدادات لأجراء امتحانات المرحلة الاعدادية في مطلع ايلول، مؤكدة مراعاة الظروف الاستثنائية التي مر بها العراق في اعداد الاسئلة.

وقال المتحدث باسم الوزارة حيدر فاروق لـ /المعلومة/ إن “الاستعدادات اللوجستية والفنية تم الانتهاء منها لأجراء امتحانات المرحلة الاعدادية في مطلع الشهر المقبل ولا يمكن العودة للوراء واحتساب المعدل التراكمي”.

واضاف ان “الوزارة تنظر للظروف التي مرت بها البلاد وراعت ذلك ووضعته بعين الاعتبار”، مشيرا الى ان “الاسئلة التي اعدت للمرحلة الاعدادية روعيت فيها الظروف التي مرت بها ا البلاد ولا يوجد اي تخوف”.

وتشهد البلاد تظاهرات مستمرة لطلبة السادس الاعدادي يطالبون بإلغاء امتحانات النهائية واحتساب المعدل التراكمي، في حين من المؤمل ان يجري الطلبة امتحاناتهم في مطلع ايلول المقبل وفق التوقيتات الزمنية المعدة من قبل وزارة التربية.



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