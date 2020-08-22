صحة الانبار توضح تفاصيل الإصابات الجديدة بكورونا  

2020/08/22 | 15:23 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ الانبار ..

أعلنت دائرة صحة الانبار، السبت، تسجيل 83 حالة اصابة جديدة بفيروس كورونا وحالة وفاة واحدة.

وقالت الدائرة، في بيان تلقته /المعلومة/ إن “مدينة الرمادي سجلت 19 اصابة فيما تم تسجيل 26 اصابة في قضاء الفلوجة “، مبينة أن “قضاء الخالدية سجل 20 اصابة فيما سجل قضاء الكرمة مصاب واحد”.

وأوضحت، أن “15 مصابا في قضاء الرطبة فيما سجل قضائي حديثة وراوه اصابة واحدة”، مبينة ان “المحافظة سجلت حالة وفاة واحدة بفيروس كورونا”.



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