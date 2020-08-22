2020/08/22 | 15:25 - المصدر: عين العراق

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من جديد..



طائرات تركية تقصف اربيل

شنت المقاتلات التركية، يوم السبت، قصفاً مكثفاً على قرى شمالي محافظة اربيل في اقليم كوردستان العراق.

وقال شهود عيان، أن "القصف التركي تركز على قمم جبال منطقة برادوست شمالي اربيل "، مشيرين إلى أن "القصف استهدف منطقة تسمى كونة كوتر في جبل بولي ببرداوست".

واوضحوا ان "القصف تسبب في اضرام النيران بالمناطق الجبلية".



وكانت عناصر الجيش التركي شنت يوم أمس الجمعة، قصفاً "عشوائياً" استهدف قرية شمالي محافظة اربيل عاصمة اقليم كوردستان.

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