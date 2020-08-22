عبوة تصيب احد عشر متظاهراً وحرق ستة مقار للمليشيات في الناصرية

2020/08/22 | 15:27 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الناصرية- الزمان حرق اهالي الناصرية في جنوب العراق ستة.مقار للمليشيات الذين فروا منها وتركوا تجهيزاتهم في مشهد ذعر كبير ، وذلكردا على هجوم.على ساحة الحبوبي مركز التظاهرات ، حيث افاد نشطاء في محافظة ذي قار جنوبي العراق، اليوم الجمعة، بأن انفجارا وقع في ساحة الحبوبي وسط المدينة.ونقل مراسلنا عن ناشطين من الشباب […]

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