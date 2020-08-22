المالكي يؤكد على أهمية توحيد الجهد الأمني في مواجهة فلول الإرهاب

2020/08/22 | 15:30 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، اليوم السبت، على أهمية توحيد الجهد الأمني في مواجهة فلول الإرهاب وتعزيز الأمن والاستقرار في العراق.

وقال مكتب المالكي في بيان تلقت “تقدم” نسخة منه، إن “رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، استقبل بمكتبه اليوم، مستشار الأمن الوطني قاسم الأعرجي”، مبيناً أن “المالكي أبدى ترحيبه بالمستشار، متمنيا له النجاح في مهمته الجديدة”.

وأضاف البيان، أنه “جرى خلال اللقاء بحث مستجدات الأوضاع السياسية والأمنية، والتحديات التي تواجه البلاد”.

وأكد المالكي، على “أهمية توحيد الجهد الأمني في مواجهة فلول الإرهاب وتعزيز الأمن والاستقرار في البلاد”.

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