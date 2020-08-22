2020/08/22 | 15:31 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت هيئة المنافذ الحدودية إتلاف حاوية تضم مفرقعات في ميناء أم قصر الجنوبي بمحافظة البصرة.

الهيئة ذكرت في بيان أن عملية ضبط الحاوية تمت بناءً على معلومات استخبارية دقيقة واستنادا إلى توجيهات قاضي التحقيق في أم قصر، مشيرة إلى إتلاف المحتويات التي تضم ألعابا للأطفال بوزن يصل إلى ثمانية وثلاثين طنا محملة في حاوية بحجم أربعين قدما في ميناء أم قصر الجنوبي.

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