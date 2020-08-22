تسجيل 532 إصابة جديدة بفيروس كورونا و11 حالة وفاة، و378 شفاء في اقليم كردستان

2020/08/22 | 15:31 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد/نينا/ أعلنت وزارة الصحة في إقليم كردستان اليوم السبت، عن تسجيل 532 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و11 حالة وفاة، و378 شفاء.وذكرت الصحة في بيان تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء/نينا/ نسخة منه:" إن الإصابات الجديدة توزعت في كل من، أربيل 214، سليمانية 103، كرميان 14، دهوك 201".و توزعت حالات الشفاء في كل من، أربيل 252، السليمانية 24، كرميان 21، دهوك 81.أما حالات الوفاة، فقد توزعت في، أربيل 8، كرميان 1، دهوك 2، وبهذا يصل عدد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا في إقليم كردستان، إلى 24 ألفاً و271، شفي منهم 14ألفاً و28، وتوفي 886.وخفف إقليم كردستان، أمس الجمعة، قيود الحظر التي كان قد فرضها بسبب تفشي فيروس كورونا، مع إلزام المواطنين بارتداء الكمامة الواقية، والعمل بالاجراءات الاحترازية./انتهى7

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