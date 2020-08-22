2020/08/22 | 15:31 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كركوك/نينا/جدد ممثلو المكونين العربي والتركماني في مجلس النواب رفضهم فتح مركز للتنسيق مع البيشمركة ، عادين ذلك مخالفه دستوريه .واكدوا في بيان مشترك اننا وفي ظل صمت حكومي مطبق تداولت بعض وسائل الاعلام خبرا عن اعادة فتح مركز للتنسيق بين القوات الاتحادية وقوات البيشمركة داخل الحدود الادارية لمحافظة كركوك.وشددوا على ان هذا الاجراء مخالف لبنود الدستور العراقي وقرار رقم (68 لسنة 2017 ) الصادر من مجلس النواب الذي الزم الحكومة بتواجد القوات الاتحادية حصرا في كركوك.وقالوا ان اصرار الحكومة الحالية للتفريط بالمكتسبات التي تحققت في كركوك بعملية فرض القانون إبان حكومة العبادي يعتبر نكسة كبيرة للمنجز الوطني الابرز بعد عام 2003 في اعادة الملف الامني الى السلطة الاتحادية لتنعم كركوك بالأمن والاستقرار والقضاء على عمليات الخطف والابتزاز والاغتيالات.وطالبوا القائد العام للقوات المسلحة بالتراجع عن هذا القرار والالتزام بالدستور وقرارات مجلس النواب ./انتهى

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عرب وتركمان كركوك يجددون رفضهم فتح مركز للتنسيق مع البيشمركة في كركوك) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عرب وتركمان كركوك يجددون رفضهم فتح مركز للتنسيق مع البيشمركة في كركوك) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).