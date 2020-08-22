نواب ومحافظ البصرة يرفضون اعمال العنف والاغتيال ..ويؤكدون دعم التظاهرات السلمية

2020/08/22 | 15:31 - المصدر: وكالة نينا

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البصرة /نينا / ناقش محافظ البصرة "أسعد عبد الأمير العيدانيّ"، مع أعضاء مجلس النواب والقادة الأمنيّين في المحافظة، آخر المستجدات في المحافظة والخروج بمقررات تنهي جرائم الاغتيالات وخرق القانون وتدعم التظاهرات السلمية.وقال "العيدانيّ" في مؤتمرٍ صحفيٍّ مشترك عقب الاجتماع، إن “الجميع يدين ويستنكر ما حدث مؤخراً من اغتيالات وعمليات إجراميّة في المحافظة.واضاف لن نسمح بتكرار هذه الجرائم أبداً ولدينا تنسيق عال مع الجهات العليا لإنهاءها”، لافتا الى إنه “على الرغم من انشغال رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظميّ بسفره الأخير إلى الولايات المتحدة إلا إنه أولى اهتماماً خاصاً لما يحدث في البصرة وأرسل لجنة عليا لديها كل الصلاحيات الخاصة به”.واوضح ان “عمليات التحقيق بحرائم القتل الحاصلة مؤخراً في المحافظة تجري بمتابعة شخصية من قبل رئيس الوزراء وسيكشف عنها بعد ظهور النتائج”، مشيرا الى إن “هناك من يريد إشعال الفتنة في البصرة من قبل شخصيات خارج المحافظة.



مبينا ان اجتماعنا اليوم جاء لتفويت الفرصة على المتصيدين ودعم التظاهرات السلميّة والقوات الأمنيّة، وإدانة الاغتيالات وعمليات الحرق وحمل السلاح من قبل بعض المندسين”.واشار الى وجود صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي همها هو تحفيز الشباب على حرق المدينة وتحويلها الى غير آمنة لمآرب سياسية.وشدد محافظ البصرة على ان علينا ان ندين عمليات الحرق في البصرة وكذلك حمل الاسلحة بالتظاهرات، .وبشأن الانتشار الامني الاخير قال ان هدفه ضبط السلاح غير المرخص حسب توجيه وزير الداخلية بذلك.من جانبه قال النائب "فالح الخزعليّ" ان أعضاء مجلس النواب اجتمعوا اليوم مع رئيس اللجنة الأمنيّة العليا محافظ البصرة، والقيادات الأمنيّة، وخرجنا بعدّة مقررات، أهمها تأييد التظاهرات السلمية والمطالب المشروعة والتصدي للعناصر المشتبه بها بقوة القانون..



وحفظ هيبة الدولة من خلال دعم القوات الأمنيّة، إضافة إلى تفعيل الاجراءت التحقيقية بملف الاغتيالات التي حصلت مؤخراً”.وتابع الخزعليّ، إنه “وفيما يخص الجرائم المنظمة، قررنا تفعيل الإجراءات القضائية بحق المجرمين الخارجين عن القانون وعدم التهاون بتنفيذ الأوامر القضائيّة، ”.وأكد، اهمية “تفعيل الجهد الاستخباري واشراك المواطن بحفظ امن المحافظة وبالتعاون مع القوات الامنية”.واوضح الخزاعي اننا “نرفض تدخل بعض السياسيين في الملف الأمنيّ للمحافظة ونحذر من العبث بأمن المحافظة ونقف جميعا خلف القوات الأمنية”./انتهى

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