المرور توجه بمنع تجوال المركبات التي لا تحمل لوحات تسجيل دائمية وتستثني فئة واحدة

2020/08/22 | 15:37 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وجهت مديرية المرور العامة، اليوم السبت، بمنع تجوال المركبات التي لا تحمل لوحات تسجيل دائمية، متوعدة المخالفين بحجز مركباتهم وتغريمهم مبلغ 200 ألف دينار.

وقالت المديرية في بيان تلقت “تقدم” نسخة منه، إنه “استناداً لأحكام الفقرة (ثانياً) من المادة 47 من قانون المرور رقم (8) لسنة 2019، قررنا منع تجوال المركبات التي لا تحمل لوحات دائمية في بغداد والمحافظات”.

وأضافت المديرية، “يعاقب المخالف بحجز مركبته لحين إكمال اللوحات مع فرض غرامة قدرها 200 ألف دينار استناداً إلى المادة (25/ أولاً/ ز) من قانون المرور اعلاه”.

واوضحت، “يستثنى أصحاب المركبات الذين لديهم حجز إلكتروني بمراجعة مجمعات التسجيل لإكمال تسجيل معاملات مركباتهم و أثناء الدوام الرسمي فقط”.

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