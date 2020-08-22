2020/08/22 | 15:38 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني- أكد رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، اليوم السبت، أهمية توحيد الجهد الأمني في مواجهة فلول الإرهاب وتعزيز الأمن والاستقرار في العراق.وقال مكتب المالكي في بيان تلقت وكالة “المركز الخبري الوطني”، نسخة منه: إن “رئيس ائتلاف دولة القانون استقبل بمكتبه اليوم، مستشار الأمن الوطني قاسم الأعرجي”، مضيفاً أن المالكي “أبدى ترحيبه […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص المالكي خلال لقائه بالأعرجي..يشدد على أهمية توحيد الجهد الأمني في مواجهة “فلول الإرهاب” المركز الخبري الوطني.

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