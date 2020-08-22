وزارة الصحة: تسجيل 3965 اصابة جديدة بكورونا

2020/08/22 | 15:38 - المصدر: الاتجاه

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاتجاه/ بغداد أعلنت وزارة الصحة، اليوم السبت، تسجيل 3965 اصابة جديدة بفيروس كورونا.وقالت الوزارة بشأن الموقف الوبائي اليومي، "تم، اليوم، تسجيل 3965 اصابة جديدة بفيروس كورونا و70 حالة وفاة".وأضافت، أن "إجمالي اصابات كورونا في العراق تجاوز الـ200 الف إصابة".D.S

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