المرور العامة تصدر توجيهاً بشأن لوحات تسجيل المركبات

2020/08/22 | 15:38 - المصدر: الاتجاه

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاتجاه/ بغداد اصدرت مديرية المرور العامة، اليوم السبت، توجيهاً بشأن لوحات تسجيل المركبات.ونقلت صحيفة "الصباح" الرسمية عن مديرية المرور العامة، أنه "يمنع منعاً باتاً تجوال المركبات التي لا تحمل لوحات دائمية في بغداد والمحافظات".وأضافت أن "المخالف يعاقب بحجز مركبته لحين إكمال اللوحات مع فرض غرامة قدرها (200) ألف دينار".واكدت انه "يستثنى أصحاب …

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