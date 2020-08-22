2020/08/22 | 15:44 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} إلقت الفرقة الثامنة من الاستخبارات العسكرية، القبض على عوائل داعشية تسللت من سوريا الى العراق.وذكرت في بيان تلقته {الفرات نيوز} إنه "ضمن مساعيها لتأمين الحدود المشتركة مع الجانب السوري ومراقبة ورصد حالات التسلل تمكنت مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة الثامنة من إلقاء القبض على عدة عوائل داعشية قادمة من سوريا من خلال عملية تهريب مدفوعة الثمن عبر الساتر الحدودي في المنطقة الواقعة جنوب الفرات باتجاه منفذ القائم".واضافت انه "تمت إحالة العوائل للجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم".محمد المرسومي

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القبض على عوائل داعشية تسللت من سوريا الى العراق) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (القبض على عوائل داعشية تسللت من سوريا الى العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).