بعد غد.. اجتماع للتباحث بمصير وآلية دوري الدرجة الأولى

2020/08/22 | 15:44 - المصدر: الفرات نيوز

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{بغداد: الفرات نيوز} تعقد لجنة المسابقات في الهيأة التطبيعية اجتماعا تشاوريا مع الاتحادات الفرعية بمقر اتحاد الكرة بعد غد الاثنين، للتباحث بمصير وآلية دوري الدرجة الأولى.





وأكد رئيس لجنة المسابقات، حيدر عوفي أن "الاجتماع سيتناول الامور التي تخص آلية تنظيم دوري الدرجة الاولى بالتعاون مع الاتحادات الفرعية، والاستماع الى وجهات النظر".

واضاف عوفي ان "لجنة المسابقات تعمل جاهدة على ايجاد الحلول الممكنة التي تواجه المسابقة للوصول الى قواسم مشتركة تجعل من دوري الدرجة الاولى اكثر تنظيما ومنافسة".

واختتم: "الاتحادات الفرعية لديها العديد من المقترحات سوف نستمع إليها باهتمام كبير، ونتحاور لبناء أسس سليمة لإقامة دوري الدرجة الاولى بشكل يخدم كرتنا".علما أن "الاجتماع سيكون مفتوحاً للصحافة والاعلام".

محمد المرسومي

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