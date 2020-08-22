تلافيا لوقوع ما يحمد عقباه.. المنافذ الحدودية تتلف 38 طنا من المواد الخطرة

2020/08/22 | 15:44 - المصدر: NRT عربية

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ديجيتال ميديا ان ار تي

أعلنت هيئة المنافذ الحدودية، السبت، إتلاف حاوية بداخلها مفرقعات في منفذ ميناء أم قصر الجنوبي، بعد توجيهات من رئيس الحكومة بإبعاد هذه المواد عن التجمعات السكنية والمناطق المكتظة.

وذكر بيان للهيئة تلقاه "ديجيتال ميديا ان ار تي" اليوم (22 اي 2020) أنه"تنفيذا لتوجيهات رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بتشكيل لجنة عاجلة للكشف عن المواد عالية الخطورة (كيمياوية، مزدوجة الاستخدام، نترات الأمونيا) في جميع المنافذ الحدودية (برية، بحرية، جوية) واتخاذ جميع الإجراءات العملية والاحترازية بإبعادها عن المناطق والتجمعات السكانية ، تم إتلاف مادة مفرقعات ( ألعاب أطفال) بوزن إجمالي 38 طنا ممنوعة من الاستيراد محملة في حاوية 40 قدما في منفذ ميناء أم قصر الجنوبي".

وأضاف أنه"تمت عملية الضبط بناء على معلومات استخبارية دقيقة ، واستنادا إلى توجيهات قرار قاضي تحقيق أم قصر ، حيث تم الكشف على الحاوية وثبت صحة المعلومة"، مشيرا إلى أن "ما تم ضبطه أُحيل وفق محضر أصولي إلى الجهات المختصة والقضائية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة".

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