الكمامة إجبارية في باريس خلال نهائي دوري الأبطال

2020/08/22 | 15:45 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..سيتحول شارع “الشانزليزيه” الشهير في العاصمة باريس، إلى منطقة مشاة فقط غدا الأحد، وسيكون وضع الكمامة إجباريا، عندما يلتقي باريس سان جيرمان مع بايرن ميونيخ في نهائي دوري الأبطال.وقال وزير داخلية فرنسا، جيرالد دارمانين، اليوم السبت، إنه سيتم نشر قوات من الشرطة في شارع الشانزليزيه، وبالقرب من ملعب باريس سان جيرمان، مساء […]

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