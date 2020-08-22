السفير في الدوحة يكشف عن حجم التبادل التجاري بين البلدين: إعفاء قريب لبعض العراقيين من “الفيزا” القطرية

2020/08/22 | 15:50 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: بغداد

أعلنت السفارة العراقية في قطر اليوم السبت عن الوصول إلى المراحل الأخيرة في تفاهمات إعفاء حاملي بعض الجوازات من العراقيين.

وقال سفير العراق لدى الدوحة في تصريح رسمي إن “التفاهمات وصلت الى مراحلها النهائية لإعفاء حاملي الجوازات الدبلوماسية والخدمة والخاصة، ورجال الاعمال العراقيين بتصنيفات محددة من سمات الدخول الى قطر“.

ولفت إلى ان إعفاء الجوازات ذات تصنيفات محددة هو البداية للوصول إلى اعفاء العراقيين بصورة عامة من سمات الدخول لدولة قطر وفقاً لشروط يتم الاتفاق عليها بين البلدين”.

وأوضح السفير عمر البرزنجي أن “حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ حوالي 129 مليون دولار”.

وأشار إلى أن “قطر تملك بنية تحتية متميزة في التعليم والتكنولوجيا ولها شراكات دولية يمكن الاستفادة منها اضافة إلى امكانية الاستفادة من الشراكات القطرية من اجل اعادة اعمار البنية التحتية في العراق”.

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