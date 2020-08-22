سائرون تهدد بمقاضاة الكاظمي إذا استمر بدفع الأموال الى كردستان

2020/08/22 | 15:50 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومـة / خاص ..هدد النائب عن سائرون علي سعدون، السبت، برفع دعوى قضائية ضد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي اذا ما استمر بدفع الأموال الى كردستان واهمال المدن الأخرى.وقال سعدون لـ /المعلومة/ إن “ارسال رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي مليارات الدينارات الى كردستان أمر مرفوض لان اغلب المدن الجنوبية هي بحاجة الى مبالغ مالية كبيرة […]

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