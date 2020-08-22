المقامرة بحياة المرضى، الدكتور حامد اللامي مثالا! - توما حميد

2020/08/22 | 15:55 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#توما_حميد يقوم الدكتور حامد اللامي، وهو طبيب جراح في بغداد، بنشر عدد كبير من الفيدوهات، التي بنظري فيها اراء خطيرة جدا، وقد تتسبب في قتل ناس ابرياء، لذا يجب انتقادها ونصح الناس ضد الاخذ بها.



اريد ان اوكد بانني لست هنا بصدد التشكيك بنوايا الدكتور اللامي وانتقاداتي هي ليست لشخص الدكتور حامد اللامي بل لارائه.اذا قام طبيب بما يقوم به الدكتور حامد اللامي في دولة بها نظام صحي جيد وسلطات صحية معتبرة، كان سيجر ......





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