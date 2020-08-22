المسابقات تجتمع مع الاتحادات الفرعية الاثنين المقبل

2020/08/22 | 15:56 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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بغداد- واع

تعقد لجنة المسابقات في الهيأة التطبيعية اجتماعا تشاوريا مع الاتحادات الفرعية بمقر اتحاد الكرة الاثنين المقبل للتباحث بمصير وآلية دوري الدرجة الأولى.

وأكد رئيس لجنة المسابقات الدكتور حيدر عوفي في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "الاجتماع سيتناول الأمور التي تخص آلية تنظيم دوري الدرجة الأولى بالتعاون مع الاتحادات الفرعية، والاستماع إلى وجهات النظر"، مشيرا إلى أن "لجنة المسابقات تعمل جاهدة على إيجاد الحلول الممكنة للمعوقات التي تواجه المسابقة للوصول إلى قواسم مشتركة تجعل من دوري الدرجة الأولى أكثر تنظيما ومنافسة".

وأضاف، أن "الاتحادات الفرعية لديها العديد من المقترحات التي سوف نستمع إليها باهتمام كبير، ونتحاور لبناء أسس سليمة لإقامة دوري الدرجة الأولى بشكل يخدم الكرة".

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