حفلات تجريبية في ألمانيا لاختبار مخاطر الإصابة بكورونا

2020/08/22 | 15:57 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- برلين-(أ ف ب) – تُقيم جامعة ألمانية السبت سلسلة حفلات لموسيقى البوب في ظل تفشي فيروس كورونا المستجدّ، آملةً في أن تتمكن التجربة الجماعية التي تشمل أربعة آلاف شخص من تحديد ما إذا أصبح بالامكان استئناف الأحداث الكبيرة.ووافق المغني الشهير تيم بيندزكو على إقامة ثلاث حفلات منفصلة في يوم واحد في مدينة لايبزيغ الشرقية، […]

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