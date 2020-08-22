النزاهة النيابية تكشف لـ/ نينا / : احالة 18 ملف فساد جديد الى الادعاء العام وهيئة النزاهة تخص اربعـة وزارات

2020/08/22 | 16:02 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد / نينا / كشفت لجنة النزاهة النيابية عن احالة نحو 18 ملف فساد جديد ، بانتظار اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة بشأنها.وذكر عضو اللجنة النائب جواد الساعدي ، في تصريح للوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / ، " لدينا ملفات فساد تخص وزارات الصناعة والنفط والسياحة والاثار ، تمت احالتها مؤخرا الى هيئة النزاهة والى الادعاء العام ، لكن حتى الان لم يبت بها ولم تردنا اجابة رسمية بشأنها "، مشيرا الى ان عدد هذه الملفات بحدود 15 ملفا فضلا عن 3 ملفات اخرى تخص وزارة النقل .واضاف ان " اللجنة النيابية بعهدتها ملفات فساد منذ الدورات السابقة ، غالبيتها تبناها نواب وملفات اخرى تبنتها اللجنة عموما حيث كلفت لجان فرعية من اعضاء اللجنة نفسها بمتابعتها ، منها ملفات تتعلق بوزارة النفط عن جولات التراخيص وتصديق الفواتير وعقود شركة المشاريع النفطية "، مبينا ان" هناك ملفات تبناها النواب خلال الدورة الحالية تخص وزارات النقل والكهرباء والدفاع والمنافذ الحدودية وتجديد رخص الهاتف النقال ".واوضح ان " حجم الملفات لدى اللجنة النيابية ومنها المتراكم خلال الدورات السابقة ، لايتناسب مع امكانيات اللجنة حاليا، لان الفساد مايزال مستمرا ولا نستطيع فتح ملفات قديمة بوجود ملفات جديدة "، داعيا الى ان تكون لجنة النزاهة دائرة خاصة من دوائر مجلس النواب تضم ملاكات وخبرات قانونية وادارية مختصة بعمل كل الوزارات ، لتتمكن من اداء عملها الرقابي ./انتهى5

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