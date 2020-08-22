التربية تحدد موعد اعلان نتائج الامتحانات التمهيدية للطلبة الخارجيين

2020/08/22 | 16:13 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - بغداد

حددت اللجنة الدائمة للامتحانات العامة موعد اعلان نتائج الامتحانات التمهيدية للطلبة الخارجيين للعام الدراسي 2019-2020.

وقالت وزارة التربية في بيان ان اللجنة " حددت الاعلان هذا الاسبوع ووجهت شكرها للجهود المبذولة من قبل اللجان الفرعية في المديريات العامة للتربية في بغداد والمحافظات كافة والمشرفين والمدراء والمعاونين ومراقبي المراكز الامتحانية وادارة واعضاء مراكز الفحص وواضعي الاجوبة النموذجية والفاحصين".

ووجهت اللجنة شكرها كذلك الطلبة الخارجيين لالتزامهم بالتعليمات الامتحانية ومتطلبات الصحة والسلامة وجهودهم المبذولة وسعيهم الحثيث من اجل النجاح ، والتي أثمرت عن نسب نجاح أفضل مقارنةً بالاعوام السابقة .ش

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