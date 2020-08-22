2020/08/22 | 16:13 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم- ديالى

طالب عضو مجلس النواب عن محافظة ديالى، النائب فرات التميمي، السبت (22 آب 2020)، بتدخل رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، في حل مشكلة ملف مناطق جنوب المحافظة، فيما أكد وجود أطراف تحاول إشعال الفتنة.

وقال التميمي في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "هناك توتراً يبعث القلق في مناطق جنوب ناحية كنعان (20كم شرق بعقوبة)، وهناك قيادات سياسية بعضها من خارج ديالى تحاول إثارة وإشعال فتنة كبيرة، من خلال إعادة أسر مطلوبة عشائريا ومتهمة بالإرهاب إلى المنطقة دون حل حقيقي وعادل للأسر المتضررة، وخاصة عشيرة شمر التي دفعت ثمناً باهضاً بسب الارهاب بين اعوام 2006-2009".

وطالب التميمي، "رئيس الوزراء الكاظمي بتشكيل لجنة مختصة للإشراف على ملف جنوب كنعان، من خلال عقد مؤتمر لدعم المصالحة المجتمعية وضمان حقوق العشائر المتضررة من الإرهاب، ومنها شمر، وخاصة عوائل الشهداء والجرحى".

وأشار إلى أن "الحكومة تكون طرفاً ضامناً لكل مقررات المؤتمر، وان يكون هناك تعهد بعدم عودة الاعمال الإرهابية، وأن يُمنع أي شخص تلطخت يديه بدماء الابرياء من العودة".

ولفت إلى أن "الامور قد تخرج عن السيطرة في جنوب كنعان، وندخل في مشكل معقدة جدا"، مؤكدا "ضرورة الانتباه لملف جنوب كنعان، وان تكون المصلحة العامة هي الأولوية، خاصة ضمان حقوق الشهداء والجرحى والمتضررين من الأعمال الإرهابية".

لمتابعة اخبار العراق والعالم حمل تطبيق بغداد اليوم

من هنا

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( نائب يطالب الكاظمي بإجراء مصالحة وطنية جنوب ديالى: أطراف تحاول إشعال ’’فتنة’’) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( نائب يطالب الكاظمي بإجراء مصالحة وطنية جنوب ديالى: أطراف تحاول إشعال ’’فتنة’’) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).