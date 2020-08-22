2020/08/22 | 16:14 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت مديرية المرور العامة، منع تجوال المركبات التي لا تحمل لوحات دائمية في بغداد والمحافظات.

وأوضحت المديرية في بيان، ان القرار جاء استناداً لأحكام الفقرة ثانياً من المادة السابعة والأربعين، من قانون المرور بالرقم ثمانية لسنة الفين وتسع عشرة، مبينة ان المخالف سيعاقب بحجز مركبته لحين إكمال اللوحات، مع تغريم المخالفين مبلغ مئتي ألف دينار، على ان يستثنى من ذلك أصحاب المركبات الذين لديهم حجز إلكتروني.

وكانت المديرية قد قررت في وقت سابق، حجز المركبات التي لا تحمل لوحات معدنية، في إطار المساع الرامية للحد من عمليات الاغتيال، التي طالت ناشطين في الاحتجاجات الشعبية، والتي استخدمت في تنفيذها مركبات لا تحمل لوحات الأرقام.

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