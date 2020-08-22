العراق: وفاة 70 شخصا وإصابة 3965 آخرين بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الحالات إلى 200 ألف

2020/08/22 | 16:14 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

سجلت وزارة الصحة وفاة سبعين شخصا بفيروس كورونا، خلال الساعات الماضية ليبلغ اجمالي حالات الوفيات ستة آلاف وثلاثمئة وثلاثة خمسين شخصا.

وفيما يخص حالات الإصابات، شخصت الوزارة إصابة ثلاثة آلاف وتسعمئة وخمس وستين حالة جديدة، أكثر من خمسمئة منها في جانب الرصافة من بغداد، وبهذا العدد يتجاوز العراق عتبة مئتي ألف إصابة بالوباء الفتاك منذ تفشيه.

ويقابل حالات الوفاة والإصابات، تعافي الفين وتسعمئة وسبعة وأربعين شخصا.

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