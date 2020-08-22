اعلان موعد نتائج الامتحانات التمهيدية للطلبة الخارجيين هذا الاسبوع

2020/08/22 | 16:15 - المصدر: الفرات نيوز

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{بغداد: الفرات نيوز} أكد وزارة التربية، اليوم السبت، أن اللجنة الدائمة للامتحانات العامة ستعلن عن موعد اعلان نتائج الامتحانات التمهيدية للطلبة الخارجيين للعام الدراسي ٢٠١٩-٢٠٢٠ خلال هذا الاسبوع .





وبحسب بيان الوزارة الذي تلقته {الفرات نيوز} شكرت "اللجنة الجهود المبذولة من قبل اللجان الفرعية في المديريات العامة للتربية في بغداد والمحافظات كافة والمشرفين والمدراء والمعاونين ومراقبي المراكز الامتحانية وادارة واعضاء مراكز الفحص وواضعي الاجوبة النموذجية والفاحصين" .

كما شكرت اللجنة "ابناءها الطلبة الخارجيين لالتزامهم بالتعليمات الامتحانية ومتطلبات الصحة والسلامة وجهودهم المبذولة وسعيهم الحثيث من اجل النجاح ، والتي أثمرت عن نسب نجاح أفضل مقارنةً بالاعوام السابقة" .

محمد المرسومي

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