صادقون تلمح الى رفع دعوى قضائية ضد وزير المالية.. لهذا السبب

2020/08/22 | 16:15 - المصدر: NRT عربية

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ديجيتال ميديا ان ار تي

لوح عضو اللجنة المالية النيابية، والنائب عن كتلة الصادقون ثامر ذيبان، السبت، برفع دعوى قضائية ضد وزير المالية علي علاوي بسبب ما اعتبره هدر اموال الشعب العراقي.





وقال ذيبان في تصريح صحفي تابعه "ديجيتال ميديا ان ار تي"، اليوم (22 اب 2020)، إنه "ستكون هناك دعوى أمام القضاء أسوة بالدعوى التي قدمت ضد فؤاد حسين وزير المالية السابق وصدر على اثرها امر استقدام من القضاء العراقي بحقه".

وأضاف، أنه "يعتزم إقامة دعوى قضائية ضد الحكومة ووزارة المالية على خلفية صرف مبلغ 320 مليار دينار دون سند قانوني أو تشريع من مجلس النواب".

واوضخ، انه "يستغرب من تسليم حكومة اقليم كردستان 320 مليار دينار عراقي دون تسليم الاخير للضرائب الحدودية وعائدات النفط".

وتابع، ان لجنته "لن تقف مكتوفة الأيدي أمام هدر المليارات عن طريق المصالح السياسية على حساب قوت الشعب العراقي".

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