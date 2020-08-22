رسميا.. العراق ينفي زيارة نجل وزير الدفاع للإمارات

2020/08/22 | 16:15 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفت وزارة الدفاع العراقية الاشاعات المتداولة حول زيارة نجل وزير الدفاع جمعة عناد، إلى الإمارات ولقاء مسؤولين هناك، مركدة انها تهدف لتشويه السمعة....

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