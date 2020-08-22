الكاظمي والسيسي وعبد الله الثاني يلتقون الأسبوع الحالي لمناقشة القضايا الاقتصادية المشتركة

2020/08/22 | 16:18 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغدادتعقد الأسبوع الحالي، في الأردن قمة ثلاثية تجمع رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي والملك الأردني عبد الله القاني والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لمناقشة القضايا الاقتصادية المشتركة بين البلدان الثلاثة.

وتعتبر هذه القمة الثالثة بين الدول الثلاثة التي تعتقد منذ العام 2019 وتركز على تزويد الأردن ومصر بالنفط العراقي بأسعار مقبولة.

وقالت وكالة الانباء الأردنية الرسمية بترا ان العاصمة الأردنية عمّان تستضيف الأسبوع الحالي قمة ثلاثية تجمع العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، والرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، ورئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي.

وأكدت ان القمة التي تعقد للمرة الثالثة تركز على تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين الأردن ومصر والعراق، إضافة إلى بحث القضايا الإقليمية.

وأضافت الوكالة الاردنية أن القمة الثلاثية الأولى عقدت في القاهرة في شهر مارس من عام 2019، تبعتها قمة ثلاثية عقدت في مدينة نيويورك الأمريكية في شهر سبتمبر من العام الماضي.

وعلق رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي حول زيارته إلى عمان، قائلا، "أنا عائد إلى العراق من واشنطن، ومن ثم ازور الأردن منتصف الأسبوع الحالي".





وأضاف أنه "سنبحث تطوير العلاقات الثنائية بين العراق والأردن"، مبينا "سنناقش أيضا في القمة الثلاثية تطبيق العلاقات الثلاثية المتعلقة بالمجال الاقتصادي والتطورات في المنطقة".





وأكد أن دول العراق والأردن ومصر سيكون لها دورا مهما في تطورات المنطقة".





من جهة أخرى، قال المتحدث باسم الخارجية العراقية احمد الصحاف، إن"القمة الثلاثية تأتي في اطار انفتاحنا على العمق العربي".





وكانت وزارة الطاقة الأردنية، قالت 2 تموز الماضي، إن العراق علق إمدادات النفط الخام اليومية المنقولة برا على متن الشاحنات إلى الأردن حتى إشعار آخر نظرا للتراجع الحاصل في أسعار النفط.

ويبيع العراق نفطه إلى الأردن باقل 16 دولارا من خام برنت حسب الاتفاق الموقع بين البلدين، وعند انهيار أسعار النفط خلال العام الحالي باع العراق نفطه باقل من سعر كلفته.





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