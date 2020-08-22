2020/08/22 | 16:25 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

دعا تحالف القوى العراقية، اليوم السبت، رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي والمنظمة الأممية، الى تحمل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية في تعزيز إجراءاتهم والإيفاء بوعودهم في ضمان عودة كريمة آمنة للنازحين، وحشد الدعم الدولي لإنجاز مشاريع إعادة تأهيل وإعمار المدن المحررة.

وقال التحالف في بيان تلقت “تقدم” نسخة منه، انه “بمناسبة اليوم الدولي لإحياء ذكرى ضحايا الإرهاب، نغتنم الفرصة لتذكير الحكومة بوعودها وبرنامجها الوزاري الذي أَقرَّ باتخاذ إجراءات عملية لإعادة النازحين، وتنفيذ برامج ومشاريع فاعلة لإعادة تأهيل وإعمار مدننا المحررة، والكشف عن مصير المغيبين، وضمان التعويض العادل للمتضررين من ضحايا الإرهاب.



كما نجدهُ فرصةً للوقوف على ما أُنجز وما تحقق من وعود لمدن ومحافظات ومواطني المناطق التي دمرها الإرهاب، وأجهزت على ما تبقى منها الميليشيات”.

واضاف التحالف، اننا “إذ نستذكر مآسي فترات حكم تنظيم داعش الإرهابي المظلمة وجرائم عصاباته البشعة بحق أبناء الشعب العراقي دون استثناء، فأن تحالف القوى العراقية يؤشر تلكؤ الحكومة في إنصاف ضحايا الإرهاب الداعشي الأعمى، وقصور إجراءاتها في جبر ضرر الآلاف ممن قُتلوا وهُجروا وسُبوا وغُيبوا، وما زال أهلهم ينتظرون بصيص أمل ومسؤولية حكومية جادة لإنصافهم”.





وطالب التحالف في بيانه، حكومة الكاظمي والمنظمة الأممية، “بتحمل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية في تعزيز إجراءاتهم والإيفاء بوعودهم في ضمان عودة كريمة آمنة للنازحين، وحشد الدعم الدولي لإنجاز مشاريع إعادة تأهيل وإعمار المدن المحررة، وتنفيذ برامج دعم الاستقرار والاندماج المجتمعي، وضمان التعويض العادل للمتضررين من الإرهاب والأخطاء العسكرية في المدن المحررة من الإرهاب، وتهيئة الأرضية المناسبة لكفالة حق المشاركة السياسية لأبناء المدن المحررة”.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تحالف القوى يدعو الحكومة الى اتخاذ إجراءات عملية لإعادة النازحين وإعمار المدن المحررة) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تحالف القوى يدعو الحكومة الى اتخاذ إجراءات عملية لإعادة النازحين وإعمار المدن المحررة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).