شاهد: انتشار عسكري مكثف لقوات مكافحة الارهاب والجيش العراقي على شارع مطار بغداد

2020/08/22 | 16:26 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

شهد شارع مطار بغداد الدولي ومنذ وقت مبكر من ظهيرة هذا اليوم السبت، انتشارا مكثفا لقوات مكافحة الارهاب والجيش العراقي، دون معرفة الاسباب.

وقال مراسل “يس عراق” إن “آليات جهاز مكافحة الارهاب والجيش العراقي انتشرت بشكل كثيف على طول شارع مطار بغداد فيما وقفت الاليات على مداخل ومخارج المناطق المنتشرة على جانبي شارع المطار منها حي العامل وحي الجهاد والطريق السريع المؤدي إلى الشعلة فضلًا عن البياع”.

ولم تعرف الاسباب الامنية وراء هذا الانتشار العسكري المكثف.

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