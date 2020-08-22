إطلاق سراح مدافع مانشستر يونايتد

2020/08/22 | 16:27 - المصدر: عين العراق

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قالت شبكة "سكاي سبورت" إنه تم إطلاق سراح هاري ماغواير، مدافع مانشستر يونايتد، بعد أن قبض عليه، في اليونان.

وأوضحت الشبكة أن ماغواير شوهد في محكمة اليونان رفقة محاميه، صباح السبت، وأشارت إلى أن المدافع الإنجليزي رفض الرد على أسئلة وسائل الإعلام في المحكمة.

وأجاب محامي ماغواير على سؤال: "هل ماغواير حر الآن؟ بالقول: ”نعم..



هذا صحيح".

وكانت الشرطة اليونانية قد اعتقلت ماغواير بعد شجار مع سائحين إنجليز في جزيرة باليونان، حيث ذكرت تقارير أن الدولي الإنجليزي قاوم رجال الشرطة عند اعتقاله.

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