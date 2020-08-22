محافظة بابل تقرر غلق دائرة زراعة المحافظة بسبب انتشار مرض كورونا

2020/08/22 | 16:33 - المصدر: وكالة نينا

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الحلة /نينا/اعلنت الحكومة المحلية في بابل غلق دائرة زراعة المحافظة ابتداء من يوم غد الأحد ولغاية الخميس المقبل بسبب انتشار الإصابات بكورونا بين الموظفين.وقال محافظ بابل وكالة حسن منديل" ان المحافظة قررت غلق دائرة زراعه بابل لمدة اسبوع ابتداء من يوم غد الاحد ولغاية الخميس المقبل بسبب انتشار مرض كورونا بين الموظفين والخشية من نقل العدوى للمراجعين./انتهى

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