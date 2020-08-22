2020/08/22 | 16:36 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ خاص… أكد عضو مجلس النواب النائب باسم خزعل، السبت، أن المفوضية العليا غير مستعدة لإجراء الانتخابات المبكرة الذي حدد موعدها رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي.وقال خزعل في تصريح لـ /المعلومة /، إن “الانتخابات تحدد من قبل المفوضية بعد إكمال استعداداتها الفنية والقانونية لإجراء الانتخابات”، لافتا إلى إن “قانون المحكمة الاتحادية لازال معطل ولم تحل […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نائب: المفوضية غير مستعدة لإجراء الانتخابات المكبرة) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نائب: المفوضية غير مستعدة لإجراء الانتخابات المكبرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).