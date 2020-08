التحالف الدولي: قوة من مكافحة الإرهاب بإقليم كردستان تعتقل خلية إرهابية نائمة بأربيل

2020/08/22 | 16:42 - المصدر: قناة التغيير

كشف التحالف الدولي ضد تنظيم داعش الإرهابي، عن قيام القوات الأمنية التابعة لإقليم كردستان، بعملية اعتقال عدد من أفراد التنظيم في أربيل.

ونشر المتحدث باسم التحالف مايلز كاغينز تغريدة على تويتر، أشار فيها الى تنفيذ قوة خاصة من مكافحة الإرهاب بإقليم كردستان، عملية أمنية بدعم من التحالف الدولي، تمكنت خلالها من اعتقال إحدى الخلايا النائمة في محافظة أربيل، من دون ذكر المزيد من التفاصيل عن العملية.

Acting on a warrant, on Aug.



20, elite Kurdish Counter-Terrorism Directorate troops captured ISIS sleeper cell terrorists in Erbil.



💪🏽@Coalition special ops advisors assisted.



Bijî Kurdistan! #DefeatDaesh #TwitterKurds @SOJTFOIR @KRSCPress pic.twitter.com/l6EAVmpuKD

— OIR Spokesman Col.



Myles B.



Caggins III (@OIRSpox) August 21, 2020

