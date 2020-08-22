الصحة: خطة تعاون مشتركة مع “هيئة المواكب الحسينية” لإجراء الفحوص السريعة

2020/08/22 | 16:42 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت دائرة صحة الرصافة إعدادها خطة تعاون مشتركة مع هيئة المواكب الحسينية لإجراء الفحص السريع لفيروس كورونا.

مدير عام دائرة صحة الرصافة عبد الغني الساعدي، أعلن ان الشركة العامة لتسويق الادوية والمستلزمات الطبية، بادرت بتوفير متطلبات الحملات المختبرية الخاصة بنقل المسحات للمشتبه بإصابتهم، مشيرا الى أن الفرق الصحية باشرت باتخاذ جميع الاجراءات والشروط الصحية اللازمة من خلال تواجدها اليومي مع هيئة المواكب الحسينية، للفحص بالجهاز الحراري ومساعدتهم على الالتزام بضوابط الوقاية الكاملة.

بدوره، بين معاون مدير اعلام العتبة الحسينية ولاء الصفار أن العتبتين الحسينية والعباسية، شهدتا مراسيم تبديل رايتي العتبتين إيذانا ببدء أيام عاشوراء وسط اجراءات وقائية صارمة..

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