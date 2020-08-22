2020/08/22 | 16:42 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول، عن طبيعة التعامل مع مستشاري قوات التحالف الدولي في العراق.

وأكد رسول في تصريح أن وجود مستشارين من التحالف الدولي هو من أجل التدريب والتسليح والتجهيز، وتبادل المعلومات الاستخبارية بين القوات العراقية والتحالف الدولي، مشيرا إلى أن قيادة العمليات المشتركة تطلب من التحالف الدولي في بعض الأحيان استهداف بعض أماكن الإرهابيين.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رسول: التعاون مع مستشاري التحالف الدولي يتمثل بالتدريب وتبادل المعلومات) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رسول: التعاون مع مستشاري التحالف الدولي يتمثل بالتدريب وتبادل المعلومات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).