مينسك.. ضائقة الكرملين

2020/08/22 | 16:43 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- على أبواب الخريف، ترتسم معالم شتاء سياسي قارص في سماء الكرملين، فخريف نظام لوكاشنكو تتساقط أوراقه، ويُنذر بـغيوم ملبدة بالمفاجآت في الفضاء السوفياتي السابق

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